Jovem perde controle de moto e cai em rio na zona rural de Iconha

Um jovem de 18 anos perdeu o controle da moto que pilotava e acabou caindo em um rio na zona rural de Iconha. O acidente aconteceu na manhã da última quinta-feira (1º).

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz seguia em direção a Rio Novo do Sul quando perdeu o controle em uma curva e caiu no rio.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja o vídeo:

