Justiça suspende provas do concurso da Prefeitura de Mimoso

A realização das provas do concurso público da Prefeitura de Mimoso do Sul, previstas para o próximo domingo (18), foi suspensa por decisão judicial. A medida foi determinada pela desembargadora Débora Maria Ambos Correia da Silva, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5006989-64.2025.8.08.0000, que questiona decisão anterior no Mandado de Segurança nº 5000658-67.2025.8.08.0032.

A informação foi divulgada pela gestão municipal na tarde desta quarta-feira (14), por meio de nota oficial. De acordo com o comunicado, a prefeitura ainda não foi formalmente intimada da decisão, mas já recebeu informações extraoficiais sobre a suspensão.

Apesar disso, o governo municipal afirma que tomará as providências necessárias junto à empresa organizadora do certame, com o objetivo de remarcar as provas para uma nova data que não conflite com outros concursos em andamento no Espírito Santo.

A administração garantiu que, tão logo o novo cronograma seja definido, será publicada uma retificação do Edital nº 001/2025, garantindo a transparência do processo e o direito à ampla divulgação para todos os candidatos.

A suspensão gera repercussões políticas na cidade, uma vez que o concurso público era uma das principais ações da atual gestão para a recomposição do quadro de servidores efetivos. Agora, o adiamento impõe novo desafio ao Executivo, que tenta manter o cronograma de contratações dentro do planejado para 2025.