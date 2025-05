Kennedy prepara ações para campanha do Maio Amarelo 2025

O município de Presidente Kennedy se prepara para a campanha nacional Maio Amarelo 2025. O tema deste ano é “Mobilidade Humana”.

A campanha traz como proposta despertar a sociedade para a importância de um trânsito mais seguro, humano e consciente.

Durante os 31 dias de maio, as secretarias de Transporte, Saúde, Educação, Segurança Pública, Polícia Militar e outros parceiros promoverão várias ações voltadas à educação e conscientização no trânsito.

Na programação estão inclusas palestras educativas em escolas estaduais e municipais para crianças e adolescentes. Além disso, outras atividades voltadas à comunidade também serão anunciadas.

Uma passeata, agendada para o dia 22 de maio, será o destaque da programação. Estarão reunidos estudantes, professores, autoridades locais e representantes da sociedade civil.

A ação visa reforçar a mensagem de que segurança no trânsito é uma responsabilidade de todos.

O lema “Desacelere. Seu bem maior é a vida” também será abordado nas ações locais, com o intuito de estimular comportamentos mais prudentes e empáticos nas vias públicas.

A iniciativa faz parte do esforço conjunto de diversos municípios brasileiros para reduzir acidentes e preservar vidas, por meio da educação e da mudança de atitudes.

