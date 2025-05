Lady Gaga show: confira o “esquenta” para o espetáculo no Rio

O show de Lady Gaga no Rio de Janeiro acontece neste sábado (3). A apresentação faz parte do projeto Todo Mundo No Rio Com Lady Gaga. A TV Globo transmite ao vivo para todo o Brasil.

Multishow abre a festa com o Esquenta TVZ Lady Gaga

A programação começa mais cedo no Multishow. A partir das 20h15, vai ao ar o Esquenta TVZ Lady Gaga. MC Daniel e Gominho comandam o programa especial.

Globo exibe o show de Lady Gaga ao vivo de Copacabana

A Globo transmite o show ao vivo direto da praia de Copacabana. A exibição começa às 21h30. A emissora preparou uma grande cobertura para o evento.

Lady Gaga prepara espetáculo cheio de sucessos

No palco, Lady Gaga canta hits como Shallow e Rain on Me. O show terá dançarinos, efeitos visuais e figurinos impactantes. A artista promete uma noite inesquecível.

Little Monsters se mobilizam para assistir à transmissão

Fãs da cantora, os little monsters, já estão se organizando. Muitos farão encontros para assistir juntos. A movimentação acontece em várias cidades do Brasil.

Prefeitura monta esquema especial para o evento

A cidade do Rio terá reforço na segurança e nos transportes. A prefeitura montou um plano especial para o evento. A expectativa é de grande público em Copacabana.

Show de Lady Gaga impulsiona turismo e economia

Fãs de outras cidades já estão no Rio. A rede hoteleira registra alta ocupação. Restaurantes e comércios também comemoram o movimento.

Lady Gaga destaca carinho pelos fãs brasileiros

A artista sempre demonstrou afeto pelo Brasil. Em entrevistas, ela agradeceu o apoio dos fãs. Disse que o público brasileiro é um dos mais apaixonados.

O Lady Gaga show será destaque nas redes sociais. Hashtags como #LadyGagaNoRio devem liderar os trending topics. Imagens e vídeos do show vão viralizar.

Fique atento aos horários da transmissão

O Esquenta TVZ Lady Gaga começa às 20h15 no Multishow. A Globo transmite o show ao vivo às 21h30. Prepare-se para uma noite histórica.