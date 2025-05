Lilo & Stitch: novo live-action da Disney em cartaz nos cinemas

O alienígena mais bagunceiro e fofo da Disney está de volta aos cinemas. O live-action de Lilo & Stitch conta a história de amizade de uma garotinha e uma criatura extraterrestre.

Stitch (Chris Sanders), o experimento 626, é um alienígena expressivo que é adotado como um cachorro por Lilo (Maia Kealoha). A menina é criativa e rebelde e se apega à criatura, criando um laço que redefine o conceito de família.

A amizade incomum entre os dois provoca uma série de confusões e problemas e chama a atenção de um assistente social e de outras criaturas que vierem em busca do Stitch.

