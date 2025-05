Linhares passa a aceitar pagamento via PIX no transporte coletivo

A cidade de Linhares saiu na frente quando o assunto é modernização do transporte público. A partir desta sexta-feira (30), os passageiros das linhas municipais passam a contar com uma nova forma de pagamento: o Pix. Com a novidade, Linhares se torna o primeiro município do Espírito Santo a oferecer essa opção em todos os ônibus que atendem a população.

Agora, os usuários poderão pagar a passagem diretamente pelo celular, utilizando o código QR gerado nos validadores dos coletivos ou outras formas de transferência via Pix. A medida traz mais agilidade no embarque e facilita a rotina de quem depende do transporte público diariamente.

Para que o pagamento funcione corretamente, é necessário que o celular tenha conexão com a internet. A recomendação é redobrar a atenção em áreas com sinal fraco ou instável, onde a leitura do QR Code pode ser comprometida. Nesses casos, os meios tradicionais de pagamento seguem disponíveis.

A Viação Joana D’arc, concessionária responsável pelas linhas municipais, convida os passageiros a testarem a nova funcionalidade e enviarem sugestões de melhorias por e-mail: [email protected].