Livro sobre mães que inspiram o mundo será lançado em Vitória

A escritora capixaba, Tânia Telles vai lançar sua obra “Mães que Mudam a Humanidade”, em Vitória, nesta quinta (15). O livro já foi lançado em Paris, no Carrossel du Louvre, em São Paulo e em Baixo Guandu, norte do estado.

A cerimônia de lançamento vai acontecer no Kurumá, em Vitória, a partir das 19h30.

O livro tem 153 páginas e conta com relatos e reflexões emocionantes sobre os desafios da maternidade contemporânea. Assim, a obra foca em apresentar os altos e baixos e propõe pequenas mudanças de comportamento que podem trazer grandes transformações.

Tânia Telles é mãe de quatro filhos. A escritora compartilha as próprias experiências e incertezas ao conciliar os papéis de mãe e profissional.

Com uma carreira de 32 anos no mundo corporativo, Telles usa a obra para apresentar estratégias de liderança aplicadas à sua rotina pessoal. Desse modo, o livro serve como um guia de superação e equilíbrio.

“Minha ideia foi fazer um guia a partir das minhas experiências de superação e mostrar o método que criei para equilibrar maternidade, carreira e liderança”, explica a autora.

Além da trajetória da autora, “Mães que Mudam a Humanidade” reúne histórias inspiradoras de outras mulheres que enfrentam os desafios da maternidade com autenticidade, resiliência e compaixão.

Nesse sentido, Tânia destaca, ainda, o peso emocional enfrentado por mães que, muitas vezes, se sentem pressionadas a atender padrões irreais de perfeição.

“Essas mulheres lutam para encontrar tempo para si mesmas enquanto tentam ser o pilar de força para suas famílias. Elas se veem sobrecarregadas, constantemente equilibrando responsabilidades familiares, carreiras e relacionamentos pessoais”, afirma Tânia.

