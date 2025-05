Lula é vaiado e aplaudido durante evento com prefeitos em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrentou uma recepção dividida ao participar, nesta terça-feira (20), da 26ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O evento, que reuniu cerca de 12 mil gestores públicos — entre prefeitos, vices e secretários — foi marcado por manifestações simultâneas de apoio e reprovação ao petista.

Durante seu discurso, Lula defendeu o tratamento igualitário aos gestores municipais, independentemente da filiação partidária. A declaração, no entanto, gerou nova onda de vaias, acompanhada por aplausos. “Eu duvido que haja um prefeito, de qualquer partido, que possa dizer que não foi atendido por causa da filiação política”, afirmou o presidente. “Quando atendo um prefeito, atendo alguém que representa o povo, não um partido.”

Esta não foi a primeira vez que Lula enfrentou reações mistas no evento. Na edição anterior, em 2023, também foi alvo de vaias e manifestações de apoio por parte dos participantes.

A cerimônia desta terça também contou com críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, questionou decisões recentes da Corte sobre o repasse de emendas parlamentares. Segundo ele, a nova interpretação restringe o acesso dos municípios aos recursos prometidos pelos deputados. “O deputado não pode ser escravo porque ele prometeu e o dinheiro não chega”, afirmou.

Em resposta, Lula classificou o discurso como “inflamado” e destacou a necessidade de esgotar o diálogo político antes de recorrer ao Judiciário. “Nem sempre soluções impostas de cima para baixo favorecem os prefeitos ou os governos. O ideal é encontrar saídas consensuais na mesa de negociação”, pontuou o presidente.

A Marcha dos Prefeitos é considerada o principal espaço de articulação entre os municípios e o governo federal, reunindo lideranças de todo o país em defesa de mais autonomia e recursos para as gestões locais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui