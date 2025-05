Lula nomeia Hélio Moraes para vaga no TRE-ES após lista do TJES

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), oficializou a nomeação do advogado Hélio João Pepe de Moraes como novo membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). A escolha, publicada na edição de quarta-feira (7) do Diário Oficial da União, foi feita a partir da lista tríplice encaminhada pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJES).

O processo de seleção teve início ainda em 2024, quando o Pleno do TJES elegeu, entre os advogados indicados, os três nomes a serem submetidos à Presidência da República. Hélio Moraes foi o mais votado, recebendo 19 votos dos desembargadores, à frente de Gustavo Varella Cabral (18 votos) e Gustavo Mauro Nobre (15 votos).