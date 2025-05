Lula vai ao 2º dia de velório público de Pepe Mujica; veja

O velório do ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica, será reaberto ao público nesta quinta-feira (15), a partir das 10h, no Salão dos Passos Perdidos do Palácio Legislativo, em Montevidéu. Esta é a segunda data consecutiva em que a cerimônia é aberta para homenagens populares.

De acordo com informações divulgadas pela CNN Brasil, o velório foi estendido para aguardar a chegada do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que estava em viagem oficial à China.

Lula deixou Pequim na madrugada de quarta-feira (14), por volta das 2h no horário local — ainda tarde da noite de terça-feira no Brasil —, realizando o mesmo trajeto da ida, com escalas técnicas em Moscou, na Rússia, e Casablanca, no Marrocos.

Segundo fontes próximas à comitiva presidencial, o chefe do Executivo brasileiro telefonou ao presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, para confirmar sua presença na cerimônia de despedida ao amigo pessoal.

A previsão, segundo o Palácio do Planalto, é que Lula desembarque em Montevidéu entre 13h e 14h desta quinta-feira. Ainda não há confirmação sobre o horário de encerramento do velório.

Atendendo ao desejo de Mujica, o corpo será cremado após a cerimônia. As cinzas retornarão à chácara onde o ex-presidente viveu, em Rincón del Cerro, na periferia de Montevidéu, e serão depositadas sob a árvore onde também está enterrada sua cadela Manuela, símbolo de sua vida simples e austera.