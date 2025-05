Mãe e filho morrem em grave acidente após viagem de dia das mãe no ES

Um trágico acidente tirou a vida de mãe e filho na ES-080, em São Domingos do Norte, na noite do último domingo (11).

De acordo com as informações, a criança morava com o pai em Barra de São Francisco e estava passando o Dia das Mães com sua mãe. Os dois voltavam de viagem quando o acidente aconteceu.

A Polícia Militar informou que a mãe ficou presa às ferragens e apresentava cortes profundos. Ela foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro de São Domingos do Norte; no entanto, não resistiu e morreu. A criança teve o óbito confirmado ainda a caminho do hospital.

O motorista do outro veículo envolvido não conseguia se mover, e uma mulher que estava no banco do carona reclamava de muita dor, mas sem correr risco imediato de morte.