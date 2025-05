Mãe tenta enforcar bebê dentro de hospital em Vila Velha

Um bebê de 1 ano foi enforcado quase até a morte no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), na madrugada desta segunda-feira (12).

A Polícia Militar informou que a criança estava internada acompanhada da mãe, que foi a responsável pelo enforcamento.

Funcionários do hospital acionaram a polícia e relataram que a mulher apresentava comportamento agressivo e constantemente colocava a vida da criança em risco.

Em determinado momento, ela invadiu o posto de enfermagem, pegou algumas agulhas e começou a se ferir. Em seguida, teria ido ao banheiro com o filho e passado a enforcar o bebê utilizando o equipo de soro.

Os seguranças do hospital conseguiram impedir o crime e acionaram o Samu, que levou a mulher para um hospital de referência em saúde mental.

