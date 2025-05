MAES recebe exposição e roda de conversa nesta quarta (14)

Nesta quarta-feira (14), no Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES), em Vitória, haverá três ações culturais que ampliam os desdobramentos do projeto “Não Sair Até o Rojão Estourar”, realizado em 2021 na Ilha da Pólvora. Na programação completa terá lançamento de um livro, roda de conversas e ocupação na biblioteca do museu.

Lançamento de livro

O livro documenta ocupação artística realizada nas ruínas do antigo Hospital do Isolamento Oswaldo Monteiro, na Ilha da Pólvora, entre Vitória e Cariacica. A obra é resultado do trabalho de diretora artística Clara Pignaton.

Além disso, o livro apresenta imagens inéditas de Bárbara Bragato e registros históricos do local e de ensaios que propõem novos modos de perceber o tempo e o espaço.

Ocupação artística na Biblioteca do MAES

A Biblioteca do MAES será transformada por uma nova ocupação expositiva com trabalhos de artistas que participaram da ação em 2021 ou que se conectam à proposta do projeto. A mostra reafirma a Ilha da Pólvora como um território simbólico de experimentações artísticas e memória.

Roda de conversa

O ciclo de conversas vai reunir artistas, pesquisadores e colaboradores do projeto para debater com o público temas como paisagem, imagem e materialidade. A proposta é refletir sobre os processos criativos que conectam o livro, a exposição e a ação original na ilha.

Da Ilha da Pólvora ao museu

A primeira edição do projeto ocupou temporariamente, em 2021, as instalações do antigo hospital desativado na Ilha da Pólvora — localizada na Baía de Vitória, próxima aos bairros Santo Antônio e Porto de Santana. De 1925 a 1990, o espaço abrigou pacientes com tuberculose e hanseníase. A exposição reuniu obras de dez artistas convidados, com curadoria de Clara Pignaton, e foi viabilizada por meio da Lei Aldir Blanc.

Já em 2025, o desdobramento no MAES conta com apoio do Funcultura, por meio do Edital de Artes Visuais da Secretaria da Cultura do Espírito Santo.