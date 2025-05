Magban abre 28 vagas de emprego em Cachoeiro; saiba como se candidatar

A empresa Magban, referência no setor de rochas ornamentais, está com 28 vagas abertas para atuação em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

As oportunidades contemplam desde cargos operacionais até funções técnicas e administrativas.

Confira as vagas disponíveis:

Como se candidatar

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected]. Também é possível se cadastrar diretamente pelo portal de vagas da empresa: magban.com.br/br/vagas.

Dicas para o envio:

No assunto do e-mail , escreva seu nome completo e a vaga de interesse.

, escreva seu nome completo e a vaga de interesse. No corpo da mensagem , faça um breve resumo sobre sua trajetória profissional.

, faça um breve resumo sobre sua trajetória profissional. Nomeie o arquivo do currículo como: Currículo_Nome_Sobrenome.

A Magban reforça seu compromisso com o desenvolvimento profissional e a valorização de talentos locais. Essa pode ser a chance ideal para quem busca novos desafios e crescimento na carreira.