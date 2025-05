MC Ryan se envolve em grave polêmica com clube de futebol; entenda

Na noite deste sábado (10), a Guarda Civil Municipal prendeu o cantor MC Ryan após ele realizar manobras com uma Lamborghini no gramado do Estádio Municipal Barão de Serra Negra, durante um evento. O artista entrou com o veículo no campo e fez um “cavalo de pau”, causando danos ao patrimônio público e colocando pessoas em risco.

Os agentes da GCM chegaram ao local logo após a apresentação e levaram MC Ryan ao 1º Distrito Policial, no centro da cidade, onde ele prestou depoimento. A Polícia Civil registrou a ocorrência por dano ao patrimônio público e risco à integridade física de terceiros.

MC Ryan aguarda a audiência de custódia, que deve ocorrer nas próximas horas. O juiz vai decidir se ele responderá em liberdade ou permanecerá preso.

Nas redes sociais, o cantor se pronunciou por meio dos stories do Instagram, ainda de dentro da delegacia. Veja em seu Instagram:

A direção do XV de Piracicaba, responsável pelo estádio, ainda não informou o valor dos estragos causados ao gramado.

O nome MC Ryan dominou as buscas no Google e as redes sociais logo após o ocorrido. Fãs e internautas comentaram o caso com opiniões divididas entre apoio e críticas.