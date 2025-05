Mega-Sena 2861: veja quais números têm mais chances de serem sorteados

Você está em busca de uma aposta certeira para o concurso da Mega Sena 2861? Embora o jogo seja de pura sorte, há dados estatísticos que ajudam a tomar decisões mais estratégicas na hora de escolher os números. A seguir, apresentamos os números mais sorteados da história da Mega Sena e explicamos como isso pode — ou não — influenciar sua aposta.

Quais são os números mais sorteados até o concurso 2860?

De acordo com o levantamento de sites especializados, como o Só Matemática, os números mais frequentes na Mega Sena até o último sorteio foram:

10 – saiu 335 vezes

– saiu 53 – apareceu 325 vezes

– apareceu 05 – sorteado 311 vezes

– sorteado 34 – presente em 309 concursos

– presente em 33 – com 308 registros

– com 37 – também com 308 vezes

– também com 38 – marcou presença 305 vezes

– marcou presença 43 – apareceu 303 vezes

– apareceu 42 – também com 303 registros

– também com 32 – sorteado 302 vezes

Esses dados revelam um padrão curioso: algumas dezenas são sorteadas com maior frequência ao longo do tempo. Mas atenção: isso não significa que esses números tenham mais chances no concurso 2861.

Todos os números têm a mesma chance no concurso da Mega Sena 2861?

Sim. Do ponto de vista matemático, todos os 60 números disponíveis têm exatamente a mesma probabilidade de serem sorteados: 1 em 60. Cada novo concurso é um evento totalmente independente. Ou seja, a Mega Sena 2861 não “lembra” dos números anteriores.

No entanto, muitos apostadores usam frequências históricas como critério de escolha — uma tática que, embora não aumente a chance real de vitória, oferece uma sensação de controle e estratégia.

Como aumentar suas chances na Mega Sena 2861?

Ainda que todos os números tenham probabilidade igual, algumas estratégias podem ampliar suas chances de acerto:

Aposte mais de seis dezenas : uma aposta com 7 números, por exemplo, aumenta suas chances de 1 em 50 milhões para 1 em 7 milhões.

: uma aposta com 7 números, por exemplo, aumenta suas chances de 1 em 50 milhões para 1 em 7 milhões. Participe de bolões oficiais : ideal para apostar com mais dezenas e dividir os custos com outras pessoas.

: ideal para apostar com mais dezenas e dividir os custos com outras pessoas. Evite combinações muito óbvias, como sequência numérica (ex: 1-2-3-4-5-6) ou todos os números terminando em “7”.

Quando será o sorteio da Mega Sena 2861?

O concurso da Mega Sena 2861 será realizado neste sábado, 11 de maio de 2025, às 20h (horário de Brasília). O sorteio será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa e também pode ser acompanhado presencialmente, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Se você está se preparando para o sorteio da Mega Sena 2861, vale a pena conhecer os números mais sorteados e aplicar estratégias que aumentam suas chances. Mas lembre-se: não existe fórmula mágica. A Mega Sena é, acima de tudo, um jogo de sorte.