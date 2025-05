Mimoso: adolescente é apreendido com quantidade surpreendente de crack

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com 50 pedras de crack durante patrulhamento em Mimoso do Sul, na última quarta-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar, o menor apresentava atitude suspeita, demonstrava nervosismo e tentou fugir ao perceber a presença dos policiais. No entanto, foi localizado em seguida.

Com ele, foram encontradas 30 pedras de crack e um aparelho celular. Ele tentou resistir à prisão, sendo necessário o uso de força para contê-lo.

O adolescente assumiu que o material ilícito seria comercializado por ele e apontou outro local como ponto de armazenamento. Nesse local, foram encontradas mais 20 pedras de crack e um caderno com anotações do tráfico.

O adolescente, que já era conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas, foi encaminhado à delegacia.

