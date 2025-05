Mimoso do Sul: cão solto vira motivo de nova confusão entre vizinhos

Uma discussão entre vizinhos envolvendo um cão da raça Rottweiler mobilizou a Polícia Militar nesta terça-feira (27), em Mimoso do Sul.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a dona do cachorro contou que saiu de casa para colocar o lixo para fora e seu cachorro também saiu. Nesse momento, mesmo com o retorno do cão para a residência, dois vizinhos reagiram de forma agressiva, com ameaças verbais e jogando pedras em direção ao imóvel.

Em contrapartida, os vizinhos negaram qualquer ameaça. Eles alegaram que já representaram judicialmente contra o marido da moradora, por conta da falta de controle sobre o animal. Informaram ainda que houve um acordo judicial, no qual ambas as partes se comprometeram a manter a convivência pacífica.

Os denunciados alegaram que a presença do cão solto representou novo descumprimento do acordo e que, segundo eles, a vizinha agiu de forma provocativa.

Durante a averiguação, os policiais constataram que o cão estava preso. A denunciante, no entanto, não apresentou testemunhas nem outras provas das supostas ameaças.

Diante do cenário, os envolvidos foram orientados sobre seus direitos. Nenhuma das partes demonstrou interesse em formalizar denúncia naquele momento.