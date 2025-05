Mimoso: dois homens presos suspeitos de homicídio; um deles é policial

Dois homens foram presos, em Bom Jesus do Itabapoana, na quarta-feira (14), pelo crime de homicídio contra uma mulher em Mimoso do Sul.

A vítima, Bruna Aparecida, morava em Bom Jesus do Norte e foi assassinada a tiros no dia 30 de abril deste ano.

O corpo da jovem foi encontrado em uma área isolada, perto do distrito de Ponte do Itabapoana, na zona rural do município capixaba.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Mimoso do Sul, com apoio de outras unidades da Polícia Civil do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.

Participaram ainda equipes da Corregedoria da PMES, do BME, do BAC e das delegacias de Castelo, Calçado, Apiacá e Bom Jesus do Norte.

Um dos detidos, conhecido como Juninho, é policial militar e estava afastado por envolvimento em outro homicídio ocorrido em Bom Jesus do Itabapoana.

Os agentes cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão para localizar provas e a arma supostamente usada no assassinato.

Durante as buscas, a polícia apreendeu um revólver, que será periciado para confirmar se foi utilizado no crime contra Bruna Aparecida.

Desde o início das investigações, o inquérito é conduzido pela equipe do delegado Daniel, titular da Delegacia de Mimoso do Sul.