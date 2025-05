Moradores denunciam suposto envenenamento de pássaros em Cachoeiro

Os moradores do bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, estão assustados com a possibilidade de pássaros morrerem após terem sido supostamente envenenados. Na tarde da última segunda-feira (5), um morador que colocava ração para aves, contabilizou mais de 55 canários e rolinhas mortos no chão de uma das ruas do bairro.

De acordo com a filha, Raquel Grilo, seu pai tinha o hábito de alimentar os pássaros diariamente. “Meu pai alimenta esses passarinhos que ficam soltos todos os dias de manhã e à tarde. Na segunda (5), quando foi para o local, por volta das 16h, ele encontrou três montinhos de ração e achou estranho, pelo fato de não ter sido ele que colocou. Ele retirou e me chamou para pegar a mangueira e retirar com a água para limpar, e nesse momento os passarinhos começaram a cair”, explica.

“Os que comeram aquela ração foram morrendo. Fomos retirando os mortos e foram caindo mais. Contamos 55 pássaros mortos. Meu pai contou e tirou tudo. Foi muito triste, muito triste. A única explicação é que podem ter colocado veneno na ração”, continua Raquel.

Os canários coloriam a árvore de uma rua no bairro Independência, em Cachoeiro (Foto: Divulgação).

O pai de Raquel alimentava os pássaros há mais ou menos cinco anos, e a árvore da rua era ‘florida’ com os canários. “É lamentável essa situação. Muito triste um ser humano chegar a esse ponto. Sabemos que tem gente ruim nesse momento, e gente incomodada com meu pai, que sempre alimentou os pássaros. Um pecado”, completa Raquel.

