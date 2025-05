Morre Divaldo franco, considerado sucessor de Chico Xavier

Divaldo Franco, um dos maiores nomes do espiritismo no Brasil, morreu nesta terça-feira (13), em Salvador, aos 98 anos. O médium baiano dedicou mais de 70 anos à divulgação da doutrina espírita. Além disso, fundou a Mansão do Caminho, que acolheu milhares de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A Federação Espírita Brasileira (FEB) confirmou a morte em nota oficial: “Retornou hoje à Pátria Espiritual o médium, orador espírita e embaixador da paz no mundo Divaldo Pereira Franco aos 98 anos. Divaldo dedicou sua vida à Causa Espírita, semeando o amor ao próximo”. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Ao longo da vida, Divaldo percorreu o Brasil e o mundo para divulgar os ensinamentos de Allan Kardec. Por isso, ele se destacou como uma das principais referências do espiritismo. Ele escreveu mais de 250 livros psicografados, proferiu milhares de palestras e representou a doutrina em eventos internacionais. Dessa forma, consolidou-se como sucessor de Chico Xavier.

Em 1952, Divaldo fundou a Mansão do Caminho no bairro de Pau da Lima, em Salvador. Desde então, a instituição vem oferecendo educação, atendimento médico, apoio psicológico e formação cidadã a crianças e jovens carentes. Graças a esse trabalho, ele recebeu diversas homenagens nacionais e internacionais.

Além do trabalho assistencial, Divaldo também se destacou como orador. Frequentemente, ele utilizava sua fala para promover a paz, a compaixão e o respeito entre as pessoas. Consequentemente, influenciou gerações de espíritas e simpatizantes da causa humanitária.

Portanto, com sua morte, o espiritismo perde uma de suas maiores lideranças. No entanto, o legado de Divaldo Franco continuará vivo por meio das suas obras, instituições e mensagens de amor ao próximo.