Morre Gilson Rosa, fundador da Afrodisíaca

Na manhã deste domingo (11), Cachoeiro de Itapemirim se despediu de um dos grande nomes do município, o Comendador Gilson Rosa, dono da Afrodisíaca Salgados e um grande empresário.

Na noite deste sábado (10), por volta das 20h, Gilson havia publicado um vídeo em suas redes sociais, onde aparecia acamado e com uma certa dificuldade ao respirar, no vídeo, o Comendador diz estar com pneumonia e que ficaria internado novamente.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico de Assis Ferraço, também usou suas redes sociais para expressar seus sentimentos sobre a morte de Gilson.

Hoje Cachoeiro se despede de um de seus grandes ícones: o Comendador Gilson Rosa. Mais do que um empresário admirável, Gilson foi um apaixonado por nossa cidade, um entusiasta da política, do desenvolvimento e do futuro. Visionário, sempre trazia ideias ousadas — como a que compartilhou comigo em nosso último encontro, nesta semana: transformar a entrada da cidade, na Safra, em um ponto turístico e comercial marcante, com uma grande loja da Afrodisíaca. Gilson, sua passagem deixa um legado de coragem, inovação e amor por Cachoeiro. Sua ideia viverá — e será levada adiante, como homenagem a tudo o que você representou para nós. Vá em paz meu amigo.