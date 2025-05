Motociclista morre em grave acidente em Anchieta

Um motociclista morreu após um acidente registrado na BR-101, em Anchieta, no último sábado. A ocorrência causou interdição parcial da pista e mobilizou equipes de resgate e segurança.

Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, o atendimento à vítima contou com o apoio de viatura de inspeção, guincho e ambulância. Além disso, também foram acionados o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que prestaram apoio na sinalização da via.

Em decorrência do acidente, o trânsito ficou parcialmente bloqueado, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo local durante o atendimento.

Em nota, a Polícia Científica informou que foi acionada para recolher o corpo e dar início aos procedimentos periciais necessários à investigação do caso.

