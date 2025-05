Motociclista sem habilitação faz exibição e se dá mal em Mimoso

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (5) em Mimoso do Sul após realizar manobras perigosas com uma motocicleta e colidir com uma viatura da Polícia Militar.

Segundo os policiais, o motociclista passou duas vezes em alta velocidade no local onde estava estacionada a viatura. Durante a passagem, ele teria feito manobras arriscadas conhecidas como “corte de giro”, estalando o escapamento do veículo e colocando em risco a segurança de terceiros — inclusive de turistas que desembarcavam de um ônibus de excursão.

A guarnição tentou abordar o condutor, mas ele fugiu, realizando trajetos arriscados e contornando ruas próximas ao clube municipal. Em determinado momento, ao retornar para a praça, o motociclista se deparou com a viatura e continuou com as manobras perigosas, fazendo zigue-zague na pista e obrigando o policial que dirigia a realizar manobras defensivas para evitar uma colisão frontal. Mesmo assim, o condutor bateu na lateral da viatura e caiu na via.

‘Desafiado por colegas’

Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem não possuía habilitação, a motocicleta estava com escapamento irregular e sem retrovisores. Populares que estavam na praça relataram que ele fazia parte de um grupo de motociclistas que, momentos antes, estavam se desafiando a fugir da polícia. O suspeito teria aceitado o desafio e se vangloriado disso.

Ele sofreu escoriações leves e foi levado ao Hospital Apóstolo Pedro para atendimento. Em seguida, foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

O veículo foi apreendido e removido para o pátio do Detran. Além disso, foram lavradas diversas autuações por direção perigosa, condução sem habilitação, falta de equipamentos obrigatórios e modificação irregular do veículo. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.