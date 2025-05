Motorista de ônibus sofre tentativa de latrocínio na Serra

Um motorista de um ônibus do Transcol foi vítima de uma tentativa de latrocínio na última quarta-feira (7), na Serra.

À polícia, a vítima contou que a viagem teve início no Terminal de Carapina e seguia para o bairro Nova Rosa da Penha. Três criminosos entraram no veículo e anunciaram o assalto.

Após roubarem os pertences dos passageiros, um dos assaltantes pulou a roleta e ameaçou o motorista com um facão. O trabalhador foi obrigado a parar o ônibus. Durante a manobra, ele acabou ferido com cortes no supercílio e no braço.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento nenhum suspeito foi detido.