Motorista desvia de motociclista e colide com árvore

Um acidente assustou moradores de Ibatiba, na região Sul do Caparaó, na manhã desta sexta-feira (9).

De acordo com informações preliminares, um motociclista teria entrado na frente do veículo. O motorista precisou sair da pista para evitar a colisão e acabou batendo em uma árvore.

O estado de saúde do motorista não foi informado.

