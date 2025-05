MPES garante condenação de suspeito que matou homem de Cachoeiro

O Tribunal do Júri de Vitória condenou, nesta sexta-feira (16), um suspeito com iniciais B. R. F. a 27 anos e sete meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e furto com abuso de confiança. A vítima de iniciais D.D morava em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o Ministério Público do Estado (MPES), que atuou por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, o crime teve motivação fútil e foi cometido com uso de asfixia. O réu, que já estava preso preventivamente, deverá cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

Durante o julgamento, o MPES apresentou provas que sustentaram a denúncia e levaram o conselho de sentença a reconhecer a autoria e a gravidade dos atos cometidos. Pela morte de D.D, a Justiça fixou a pena de 23 anos. Já pelo furto com abuso de confiança, Breno recebeu mais quatro anos e sete meses de reclusão.

Relembre o caso

De acrodo com o MPES, o crime ocorreu no dia 18 de junho de 2023 no bairro de Jardim Camburi, em Vitória, no apartamento da vítima. B. R. F e D.D se conheciam há poucos meses, por meio de um aplicativo de relacionamento e mantinham uma relação amorosa.

Na noite do crime, o casal teve um desentendimento, que motivou o réu a inicialmente tentar matar a vítima com um mata-leão, sem sucesso. Com a vítima inconsciente, ele então apertou o fio de um ferro de passar roupas no pescoço da vítima, para asfixiá-la.

Após o homicídio, o réu ainda levou cartões de crédito e o carro da vítima ao deixar o local.

Um dia após o assassinato, em razão do monitoramento de automóveis do sistema do Centro Integrado de Inteligência da Prefeitura de Vitória, o veículo foi detectado, levando a uma perseguição pelas ruas dos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia pela Polícia Militar. O réu conduzia o veículo e durante sua prisão em flagrante confessou o assassinato da vítima.