Mulher com mandado de prisão é detida em Mimoso do Sul

A Polícia Militar prendeu, na tarde da última quarta-feira (7), uma mulher que possuia mandando de prisão em aberto.

De acordo com o boletim policial, os militares avistaram a suspeita na porta de um salão de beleza e, com base em informações do serviço de inteligência, confirmaram que havia um mandado de prisão em desfavor dela.

Diante da informação, os policiais realizaram a abordagem no local e informaram a acusada da ordem judicial e conduzida até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.