Mulher é assassinada ao voltar do trabalho em São Mateus

Uma mulher de 23 anos foi morta a tiros na noite de quarta-feira (28), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu enquanto ela voltava do trabalho para casa. A vítima era casada e mãe de dois filhos.

Testemunhas relataram que, antes de morrer, a jovem teria apontado um colega de trabalho como autor do crime. Informações preliminares indicam que o suspeito já a perseguia no ambiente profissional e, inclusive, teria esvaziado o pneu da bicicleta dela um dia antes do ataque.

Após o homicídio, o homem fugiu para uma área de mata e, até o momento, não foi localizado.

As polícias Civil e Militar foram acionadas, mas ainda não divulgaram detalhes sobre a investigação, que segue em andamento.