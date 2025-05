Mulher é mantida em cárcere privado em Vitória; ex foi preso

Uma mulher foi mantida em cárcere privado por quatro dia, sem comer e recebendo ameaças de seu ex marido, no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha. Ela foi libertada após conseguir pedir ajuda a sua sobrinha, na última segunda-feira (19).

A equipe do Aqui Notícias entrou em contato com a Polícia Militar, que informou não ter sido acionada na data e local informados.

Já a Polícia Civil, por nota, informou que o suspeito, de 38 anos, foi encaminhado pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Vila Velha.

Ele foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal qualificada, injúria, ameaça e extorsão. Além disso também pelo crime de privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado.

Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, à disposição da Justiça.

