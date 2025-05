Mulher é presa por tráfico de drogas em Apiacá

Uma mulher foi presa na tarde da última terça-feira (7), no bairro José do Oto, em Apiacá, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

A prisão foi realizada por equipes da Força Tática da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar, após denúncias anônimas que indicavam a comercialização de entorpecentes na região.

Segundo informações repassadas pela corporação, durante patrulhamento no local indicado, os militares localizaram e abordaram a suspeita e encontraram cinco pedaços de substância análoga à maconha, totalizando cerca de 120 gramas.

Após a apreensão do material, a mulher foi conduzida, junto com a droga, à 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso foi registrado e ficará sob investigação.