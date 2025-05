Mulheres do campo ganham destaque em Alegre com curso voltado ao café

No último dia 21 de maio, a Prefeitura de Alegre deu mais um passo importante na valorização do trabalho das mulheres do campo. Por meio do programa municipal Elas no Agro + Alegre, em parceria com o projeto estadual Mulheres do Café — uma iniciativa da SEAG em conjunto com o INCAPER — foi realizado o curso “Preparo de Amostra para Concursos de Qualidade”, voltado exclusivamente para mulheres produtoras rurais.

A capacitação teve como foco agregar valor à produção cafeeira da região e reforçar o protagonismo feminino na cafeicultura capixaba. As participantes aprenderam, na teoria e na prática, técnicas fundamentais como:

Identificação da umidade ideal de armazenamento;

Classificação dos grãos por peneira;

Reconhecimento e análise dos defeitos físicos no café;

Compreensão de onde esses defeitos se formam no processo;

Preparo correto de amostras para participação em concursos de qualidade.

O curso foi dividido em dois momentos: pela manhã, no Assentamento Floresta; e à tarde, no Salão do Decolores. Ao todo, 24 mulheres participaram da formação, fortalecendo ainda mais a qualidade do café produzido em Alegre e ampliando a visibilidade do trabalho feminino no campo.

O projeto Mulheres do Café está presente em diversos municípios do Espírito Santo, com ações que incluem cursos, oficinas, excursões e estandes para promoção dos cafés produzidos por mulheres. Em Alegre, essa parceria vem se consolidando como referência em incentivo à autonomia e empoderamento feminino no meio rural.