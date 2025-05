Mulheres são flagradas seminuas em São José do Calçado

Cinco mulheres foram flagradas de roupa íntima às margens da estrada do Jacá, próximo a um bar conhecido em São José do Calçado, na última segunda-feira (26). O caso foi denunciado anonimamente, e equipes da Polícia Militar se deslocaram até o local para apurar os fatos.

Os policiais chegaram ao estabelecimento e fizeram contato com o responsável pelo bar. Ele informou que não estava presente no momento do ocorrido, mas afirmou ter sido alertado sobre a situação.

Segundo o relato das próprias mulheres, vizinhos as instigaram a tirar as roupas para que fossem vistas nuas. Elas negaram ter ficado completamente despidas. Durante a abordagem, o responsável explicou que o bar também funciona como residência e que as mulheres seriam funcionárias. No entanto, não soube esclarecer exatamente quais atividades elas prestam no local.

Ao ser questionado sobre a autorização de funcionamento, o homem alegou que o bar possui alvará em nome de uma terceira pessoa. Contudo, não apresentou o documento. Segundo ele, sua ex-companheira teria levado os papéis ao sair de casa.

Diante da falta de documentação, os policiais orientaram o responsável a suspender o atendimento ao público até que o alvará seja apresentado. Nenhuma vítima se manifestou durante a ocorrência.

Sendo assim, o caso foi registrado para conhecimento e providências das autoridades competentes.