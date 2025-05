Música eletrônica dispara e se torna mercado promissor para investir

Conforme aponta o relatório IMS Business Report 2025, o mercado da música eletrônica está bastante aquecido e tem se tornado um ambiente de negócio promissor para investimentos.

Os números do estudo mostram que o segmento cresceu cerca de 6%. O crescimento representa uma receita de aproximadamente R$ 74 bilhões no câmbio atual.

Os ganhos astronômicos da música eletrônica são contabilizados a partir da soma de produtos como festivais, eventos, música gravada, patrocínio, venda de software e hardware usados para mixagem, edição etc.

México, Alemanha e Reino Unido estão entre os países que se destacam na plataforma Spotify.

