Na CPI das Bets, Virgínia Fonseca presta depoimento; acompanhe AO VIVO

A influenciadora Virginia Fonseca está sendo ouvida, nesta terça-feira (13), na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets.

A esposa do cantor Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, entrou na mira das investigações após ter feito campanhas publicitárias para casas de apostas online.

Virginia foi convocada para prestar depoimento por meio de um requerimento feito pela relatora da CPI senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS).

Acompanhe a sessão AO VIVO

