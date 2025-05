Não perca! Cachoeiro oferece cursos gratuitos; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, anunciou nesta sexta-feira (23), diversas vagas disponíveis para cursos de capactações totalmente gratuitos. A ação é parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes).

De acordo com a prefeitura, o objetivo é promover qualificação profisional, promover a inserção no mercado de trabalho e o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Os cursos estão sendo ofertados através do programa Qualificar ES.

Confira detalhes:

CRAS do Aeroporto

Curso : Auxiliar em Farmácia de Manipulação

Turno : Noite (19h às 22h)

Vagas : 30

: Auxiliar em Farmácia de Manipulação : Noite (19h às 22h) : 30 CRAS de Soturno

Curso : Cuidador de Idosos

Turno : Manhã (8h às 12h)

Vagas : 30

Curso : Balconista de Farmácia

Turno : Tarde (13h às 17h)

Vagas : 30

Curso : Atendente de Estabelecimento dos Serviços de Saúde

Turno : Noite (19h às 22h)

Vagas : 30

: Cuidador de Idosos : Manhã (8h às 12h) : 30 : Balconista de Farmácia : Tarde (13h às 17h) : 30 : Atendente de Estabelecimento dos Serviços de Saúde : Noite (19h às 22h) : 30 Instituto Nossa Senhora da Penha

Curso : Agente de Combate às Endemias

Turno : Manhã (8h às 12h)

Vagas : 30

: Agente de Combate às Endemias : Manhã (8h às 12h) : 30 EEEFM Newton Ferreira de Almeida

Curso : Atendente de Estabelecimento dos Serviços de Saúde

Turno : Tarde (13h às 17h)

Vagas : 30

: Atendente de Estabelecimento dos Serviços de Saúde : Tarde (13h às 17h) : 30 Comunidade São José Operário

Curso : Agente Comunitário de Saúde

Turno : Manhã (8h às 12h)

Vagas : 30

: Agente Comunitário de Saúde : Manhã (8h às 12h) : 30 Centro de Referência da Juventude

Curso: Vendas no E-commerce e Marketplace

Turno: Noite (19h às 22h)

Vagas: 25

Museu de Ciência e Tecnologia

Curso: Cuidador de Idosos

Turno: Manhã (8h às 12h)

Vagas: 30

Igreja Católica Santo André – Comunidade do Córrego Vermelho

Curso : Panificação

Turno : Manhã (8h às 12h)

Vagas : 30

Curso : Biscoitos Caseiros

Turno : Tarde (13h às 17h)

Vagas : 30

Curso : Massas Italianas

Turno : Noite (19h às 22h)

Vagas : 30

: Panificação : Manhã (8h às 12h) : 30 : Biscoitos Caseiros : Tarde (13h às 17h) : 30 : Massas Italianas : Noite (19h às 22h) : 30 Banco de Alimentos

Curso : Preparação de Buffet (Edital Mulher)

Turno : Manhã (8h às 12h)

Vagas : 30

Curso : Tortas Doces e Salgados

Turno : Tarde (13h às 17h)

Vagas : 30

Curso : Pizzaiolo

Turno : Noite (19h às 22h)

Vagas : 30

: Preparação de Buffet (Edital Mulher) : Manhã (8h às 12h) : 30 : Tortas Doces e Salgados : Tarde (13h às 17h) : 30 : Pizzaiolo : Noite (19h às 22h) : 30 CRAS Jardim Itapemirim

Curso: Cuidador Infantil

Turno: Tarde (13h às 17h)

Vagas: 30

Informações importantes:

Fim das inscrições : 06/06

: 06/06 Resultado : 17/06

: 17/06 Início das aulas : 24/06

: 24/06 Término das aulas: 09/09

Todos os cursos serão ministrados nas terças, quartas e quintas-feiras, nos seguintes horários:

Manhã : 8h às 12h

: 8h às 12h Tarde : 13h às 17h

: 13h às 17h Noite: 19h às 22h

As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser realizadas pelo site oficial do Programa Qualificar ES: http://qualificar.es.gov.br/