Nárnia da Netflix cogita Aslan como leoa com voz de Meryl Streep

A nova adaptação de As Crônicas de Nárnia, da Netflix, ainda nem estreou, mas já levanta polêmica nas redes e entre leitores da obra de C.S. Lewis. Dirigido por Greta Gerwig (Barbie, Adoráveis Mulheres), o projeto pode trazer uma mudança significativa na representação de um dos personagens mais emblemáticos da literatura fantástica: Aslan, o leão que simboliza coragem, justiça e, para muitos, a figura de Cristo.

Segundo informações do site MeriStation e repercussões da imprensa internacional, há a possibilidade de Aslan ser retratado como uma leoa, e a atriz Meryl Streep estaria cotada para dublar a personagem.

A proposta tem gerado reações diversas. Enquanto uma parte do público enxerga a escolha como um avanço em representatividade e uma releitura moderna da história, outra parcela — principalmente leitores mais ligados à simbologia cristã da obra original — considera a mudança um desvio do significado central da narrativa.

Em entrevista recente, Gerwig afirmou que pretende “dialogar com as novas gerações sem perder o espírito de Nárnia”, mas não comentou diretamente a polêmica sobre o gênero de Aslan. A Netflix, por sua vez, ainda não confirmou oficialmente o elenco.

Além de Streep, nomes como Daniel Craig, cotado para o papel do Tio André, e Charli XCX, em negociação para viver a Feiticeira Branca, também circulam nos bastidores do projeto, que terá início com a adaptação de O Sobrinho do Mago.

O longa está previsto para estrear em novembro de 2026, inicialmente nos cinemas, com lançamento posterior na plataforma de streaming da Netflix.

A polêmica

A transformação de Aslan em uma personagem feminina gerou críticas principalmente entre leitores que veem o personagem como uma analogia direta a Jesus Cristo, figura tradicionalmente masculina. Em redes como X (antigo Twitter) e Reddit, usuários acusam a Netflix de “forçar atualizações ideológicas” em clássicos da literatura.

Por outro lado, apoiadores da ideia ressaltam que a essência simbólica de Aslan — a força moral, a justiça e a compaixão — pode ser preservada independentemente de gênero, e que a dublagem por uma atriz como Meryl Streep acrescentaria camadas emocionais à personagem.

Até o momento, a Netflix não comentou oficialmente a repercussão. A discussão, no entanto, promete seguir acalorada até o lançamento oficial da nova Nárnia.