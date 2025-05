Neve no Brasil: veja as cidades que terão temperatura abaixo de zero

Santa Catarina registrou temperaturas negativas nesta quinta-feira (29), com destaque para Urupema, que marcou impressionantes -1,29°C ao amanhecer. Os dados são do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram), órgão responsável pelo monitoramento climático no estado.

Enquanto a maioria dos brasileiros acordava com clima ameno, moradores da Serra Catarinense enfrentaram geada e frio rigoroso. Além de Urupema, Urubici também teve temperatura negativa, com os termômetros marcando -0,07°C. Já em São Joaquim, a mínima foi de 0,26°C, reforçando o padrão de queda acentuada nas regiões de maior altitude.

“Neve no Brasil” voltou a ser uma das expressões mais pesquisadas no Google, principalmente por curiosos e turistas que sonham em ver o fenômeno em solo nacional.

A cidade de Florianópolis, em contraste com as áreas serranas, teve mínima de 12,59°C. Já em municípios como Água Doce e Ponte Serrada, localizados no Oeste catarinense, as mínimas foram de 0,65°C e 2,32°C, respectivamente, evidenciando que o frio se espalhou por diferentes regiões do estado.

Nos buscadores, há um crescimento na procura por termos como “vai nevar no Brasil hoje?”, “cidades com neve em SC” e “previsão de neve Urubici”, reflexo do encantamento que o fenômeno causa. Mesmo sem registro oficial de neve no Brasil nesta quinta, as condições meteorológicas despertam expectativa, especialmente em áreas de maior altitude.

A possibilidade de neve costuma surgir quando há combinação entre temperaturas negativas e alta umidade, principalmente nos meses de inverno. Embora o fenômeno seja raro, ele ocorre com maior frequência em cidades como São Joaquim, Urubici e Urupema, que figuram entre os pontos mais frios do país.

Se você está planejando uma viagem ou quer apenas acompanhar o frio, continue monitorando os boletins meteorológicos. Afinal, o Brasil também pode ter paisagens congelantes, ainda que por alguns dias ao ano.