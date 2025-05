Noiva de prefeito da Serra se afasta do cargo após o noivado

A servidora comissionada Lorrana Ferreira pediu exoneração do cargo de assessora técnica executiva da Secretaria da Fazenda da Serra logo após o anúncio de seu noivado com o prefeito do município, Weverson Meireles (PDT). A saída foi oficializada no Diário Oficial de segunda-feira (19).

A exoneração foi assinada no último dia 16, um dia após o prefeito divulgar, nas redes sociais, o vídeo do pedido de casamento. Lorrana havia sido nomeada em janeiro deste ano, por indicação direta de Meireles.

Em nota, a Prefeitura da Serra informou que a decisão de deixar o cargo partiu da própria servidora. A administração municipal também elogiou sua atuação, destacando “elevada competência técnica, compromisso e profissionalismo” durante o período em que ocupou o posto.