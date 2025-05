Nova Venécia recebe mais de R$ 50 milhões em investimentos; confira

O município de Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo, recebeu nesta sexta-feira (9) um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 50 milhões. Durante visita à cidade, o governador Renato Casagrande inaugurou obras, entregou moradias e autorizou novas intervenções nas áreas de infraestrutura urbana, educação, habitação e apoio à agricultura familiar.

Entre os destaques da agenda, estão quatro novos convênios firmados com a prefeitura, somando R$ 22,2 milhões. O principal deles, no valor de R$ 13,4 milhões, destina-se à drenagem e pavimentação de 14 ruas no bairro Aeroporto I. Também foram autorizados repasses para o asfaltamento de 27 ruas em diversos bairros (R$ 5,9 milhões), intervenções no bairro São Cristóvão (R$ 2,4 milhões) e melhorias na rua Miguel Salvador, no bairro Municipal I (R$ 515 mil).

Ainda na área de infraestrutura, o governador assinou a ordem de serviço para o início das obras no bairro Coqueiral, que receberá mais de 8 mil metros quadrados de pavimentação e sistema de drenagem, com investimento de R$ 3,5 milhões. No bairro Rúbia, foi inaugurada a pavimentação asfáltica de diversas vias, realizada com recursos de R$ 3,3 milhões.

A visita também marcou a entrega de 21 unidades habitacionais do programa Nossa Casa, voltadas para famílias com renda de até três salários mínimos inscritas no CadÚnico. O investimento total é de R$ 3,4 milhões, sendo R$ 2,2 milhões oriundos do Governo do Estado. Outras 11 moradias do mesmo convênio estão em fase final de acabamento.

Na educação, foi autorizada a reforma e ampliação da Escola Estadual Alarico José de Lima, no distrito de Guararema. A obra, estimada em R$ 12,1 milhões, inclui novas salas de aula climatizadas, laboratórios, auditório, biblioteca, refeitório, quadra poliesportiva e acessibilidade total.

O município também receberá melhorias na sinalização viária. O Detran|ES anunciou o início da revitalização da sinalização horizontal na sede de Nova Venécia, com investimento de R$ 367,5 mil oriundos de recursos de multas. O serviço inclui pintura de faixas de pedestres, vagas de estacionamento, linhas de fluxo e retenção, com o objetivo de melhorar a fluidez e a segurança no trânsito.

Além disso, Casagrande participou da entrega de 20 mil mudas frutíferas para 63 agricultores familiares, ação integrada ao projeto Arranjos Produtivos, coordenado pela Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa em parceria com a Aderes. As espécies distribuídas incluem goiaba, cajá, coco, abacate e frutas cítricas, dentro do conceito de “pomar vivo”, que promove a diversificação e colheita durante todo o ano.

Estiveram presentes na agenda o vice-governador Ricardo Ferraço, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, o deputado federal Paulo Foletto, deputados estaduais, prefeitos da região e secretários de Estado.