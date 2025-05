Novo Papa já foi escolhido? Veja o resultado

O novo Papa ainda não foi escolhido. De acordo com informações oficiais do Vaticano, o Conclave 2025 começou nesta quarta-feira, 7 de abril, mas nenhuma decisão foi anunciada até o momento. A Capela Sistina permanece fechada, com os cardeais reunidos em total sigilo para realizar as votações.

Quando anunciará o novo Papa?

O tempo necessário para eleger um novo Pontífice varia a cada Conclave. Os cardeais realizam até quatro votações por dia, mas o processo pode durar de dois a cinco dias ou mais, dependendo da convergência dos votos. Até que um nome alcance dois terços dos votos válidos, não há eleição válida.

Como saber sobre a eleição do Papa?

O sinal mais esperado é a fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano. Enquanto isso não ocorre, a fumaça continua sendo preta, o que indica que nenhum cardeal obteve a maioria necessária para se eleger como novo Papa.

O que acontece durante o Conclave?

Os cardeais eleitores, todos com menos de 80 anos, estão isolados do mundo externo. Eles não têm acesso a telefones, internet ou qualquer forma de comunicação com o público. O objetivo é garantir total concentração e segurança no processo de eleição papal.

Além disso, as sessões de votação acontecem em absoluto sigilo, dentro da Capela Sistina, com até quatro escrutínios diários: dois pela manhã e dois à tarde.

Acompanhe as atualizações do Conclave 2025 AO VIVO?

A cobertura completa do Conclave acontece por meio dos canais oficiais do Vaticano, como o Vatican News, além de veículos internacionais e brasileiros que mantêm correspondentes em Roma. A qualquer momento, a fumaça branca pode surgir, e o mundo ouvirá a tradicional frase: Habemus Papam — “Temos um Papa”.