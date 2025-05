Nubank está pagando indenização? Veja o que é verdade e o que é fake

Um novo golpe envolvendo o Nubank começou a se espalhar pelas redes sociais e tem preocupado milhares de usuários do banco digital. Além disso, os criminosos estão usando vídeos manipulados por inteligência artificial (IA) para simular anúncios oficiais, prometendo uma suposta indenização de até R$ 10 mil. A estratégia é induzir as vítimas a fornecerem dados pessoais e bancários em páginas falsas.

Vídeos falsos simulam campanhas oficiais do banco

Esses vídeos enganosos foram criados com alta qualidade e utilizam recursos de deepfake para parecerem legítimos. Eles mostram figuras públicas conhecidas anunciando supostas vantagens para clientes do Nubank. Entre os nomes utilizados estão o apresentador Rodrigo Faro, o senador Cleitinho Azevedo (MG) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), todos sem qualquer ligação real com o conteúdo.

Deepfake para criar vídeos enganosos

No entanto, o uso da tecnologia de deepfake torna os vídeos extremamente convincentes. Os criminosos editam rostos, vozes e falas das figuras públicas para simular depoimentos sobre a suposta campanha de indenização Nubank. Isso gera um forte apelo emocional, especialmente entre pessoas que confiam nessas celebridades ou passam por dificuldades financeiras.

Nubank nega existência de qualquer indenização

O Nubank publicou uma nota oficial em suas redes e canais de atendimento, negando completamente a existência de qualquer indenização de R$ 10 mil ou programa semelhante. A empresa classificou a ação como uma fraude e reforçou que todas as comunicações verdadeiras são feitas apenas por meio do aplicativo, site oficial ou perfis verificados nas redes sociais.

Criminosos querem roubar dados dos clientes

O objetivo do golpe é claro: roubar dados sensíveis das vítimas, como CPF, número da conta bancária, senhas e até chaves Pix. Consequentemente, essas informações são utilizadas em fraudes financeiras, podendo causar grandes prejuízos às vítimas. Por isso, o banco pede atenção redobrada e orienta os usuários a não clicar em links suspeitos.

Mensagens usam linguagem persuasiva e promessas atrativas

Os vídeos e mensagens acompanham chamadas chamativas como “Cliente Nubank tem direito a R$ 10 mil” ou “Veja como resgatar sua indenização agora mesmo”. O tom é sempre urgente e positivo, induzindo as pessoas a clicarem no link e acreditarem na proposta antes de checar a veracidade das informações.

Famosos são usados para passar credibilidade

O uso de celebridades e políticos conhecidos não é à toa: os golpistas sabem que rostos familiares criam confiança. As vítimas, ao reconhecerem essas pessoas, tendem a baixar a guarda e acreditar que a campanha é real. Essa estratégia tem sido usada com frequência em golpes com vídeos falsos nos últimos meses.

Nubank orienta clientes a denunciarem os golpes

A orientação do banco é clara: não compartilhe, não clique e denuncie. Caso o cliente receba um desses vídeos ou mensagens, deve encaminhar o conteúdo diretamente aos canais oficiais de atendimento do Nubank. A denúncia ajuda a empresa a identificar e bloquear ações maliciosas com mais agilidade.

Como identificar o golpe da “indenização Nubank”

Por outro lado, é possível perceber que se trata de um golpe ao observar alguns detalhes importantes. Sites com endereços estranhos, erros de ortografia e gramática, falta de informações sobre a suposta campanha e ausência de comunicação oficial do banco são sinais claros de fraude. Além disso, o Nubank nunca solicita dados sensíveis por links externos.

Promessa de R$ 10 mil é completamente falsa

A promessa de receber R$ 10 mil em indenização é totalmente infundada. Não existe qualquer programa de compensação financeira sendo oferecido pelo Nubank nesse formato. O banco reforça que benefícios, cashback ou promoções reais sempre são anunciados de forma clara e segura dentro dos canais da empresa.

Ao clicar no link da falsa indenização, o usuário é redirecionado para sites fraudulentos que imitam páginas do banco. Lá, são solicitados dados pessoais e bancários. Muitas vítimas só percebem o golpe após sofrerem movimentações suspeitas em suas contas. Por isso, é fundamental evitar clicar nesses links.

Compartilhamento ajuda a espalhar o golpe

Como os vídeos são em massa por mensagens e redes sociais, muitas pessoas recebem o conteúdo por meio de amigos e familiares. Isso aumenta a credibilidade aparente do golpe, fazendo com que ele se espalhe ainda mais rápido. Por isso, é essencial interromper a cadeia de compartilhamento imediatamente.

Golpistas aproveitam crises financeiras para atrair vítimas

Muitos brasileiros enfrentam dificuldades financeiras, o que torna esse tipo de promessa ainda mais atrativa. Entretanto, a possibilidade de receber uma indenização Nubank pode parecer uma chance real de alívio financeiro, especialmente para quem está endividado. Os golpistas se aproveitam dessa vulnerabilidade para aplicar a fraude.

Nubank reforça comunicação apenas pelos canais oficiais

O banco reitera que nunca entra em contato com os clientes por meios não verificados para oferecer prêmios ou solicitar informações sensíveis. Todas as campanhas legítimas são via aplicativo, e-mails institucionais ou redes sociais com selo de verificação. É importante que os clientes sempre confirmem a origem das mensagens.

Segurança digital exige atenção redobrada

A melhor defesa contra golpes como esse é a atenção constante às práticas de segurança digital. Verifique URLs, nunca informe senhas ou códigos recebidos por SMS, e utilize autenticação em dois fatores sempre que possível. O Nubank oferece materiais educativos sobre o tema para ajudar os usuários a se protegerem.

Veja o que fazer se você recebeu a mensagem

Se você recebeu a mensagem com o vídeo da falsa indenização, não clique em nada e delete o conteúdo. Se já tiver clicado ou fornecido dados, entre imediatamente em contato com o suporte do Nubank para bloquear movimentações suspeitas e aumentar a segurança da sua conta.

Educação digital é a principal defesa contra fraudes

Ensinar amigos, familiares e especialmente pessoas mais velhas sobre golpes digitais é uma forma eficaz de reduzir os danos. Quanto mais as pessoas estiverem informadas sobre fraudes como a “indenização Nubank”, menores serão as chances de novos ataques terem sucesso.

Golpe mostra avanço do uso de IA para fraudes

Este caso revela como a inteligência artificial pode ser usada para criar conteúdos enganosos em larga escala. O uso de deepfakes para simular depoimentos de pessoas reais é uma tendência preocupante que desafia especialistas em cibersegurança e exige atualização constante das estratégias de proteção.

Autoridades devem investigar o caso

Assim, entidades de defesa do consumidor e autoridades devem ser acionadas para investigar os responsáveis pela criação e distribuição desses vídeos. Portanto, a prática configura crime de estelionato digital e pode gerar punições severas, segundo o Código Penal e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Onde buscar informações confiáveis sobre o Nubank

No entanto, para confirmar qualquer informação, acesse apenas os canais oficiais do Nubank, como o site www.nubank.com.br ou o aplicativo da empresa. Contudo, não confie em promessas que chegam por mensagens ou vídeos compartilhados em redes sociais. Quando tiver dúvida, procure diretamente a instituição.