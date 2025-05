O desenvolvimento econômico aliado à saúde das águas

A Economia Azul é um conceito que busca equilibrar o desenvolvimento econômico com a saúde dos oceanos, mares, lagos, rios e recursos costeiros. Vai muito além da pesca e do transporte marítimo tradicional, englobando uma gama de atividades como energias renováveis offshore, biotecnologia marinha, turismo sustentável, aquicultura responsável e até mesmo a pesquisa e inovação ligadas ao ambiente marinho.

A ideia central é impulsionar o crescimento econômico e a geração de empregos a partir dos recursos das águas, mas de uma forma que garanta a sustentabilidade ambiental, a resiliência dos ecossistemas e a inclusão social, evitando a superexploração e a poluição. É a visão de um futuro onde a prosperidade econômica das comunidades caminha de mãos dadas com a conservação e a vitalidade das águas.

A Conferência Sustentabilidade Brasil, evento oficial preparatório para a COP30, terá uma série de paineis para discutir o assunto. Um deles é intitulado “Impactos ambientais na Economia Azul”. A conferência será realizada de 11 a 14 de junho, na Praça do Papa, na Capital Capixaba.

Entre os painelistas confirmados está Camilah Antunes Zappes, doutora em Ecologia e Recursos Naturais e docente do Departamento de Oceanografia e Ecologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Bolsista Produtividade CNPq, sua expertise abrange Oceanografia Socioambiental, Economia Azul e Ecologia Humana. Ela trará sua visão aprofundada sobre como conciliar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade dos oceanos e zonas costeiras, considerando as dimensões sociais e ecológicas.

Newton Narciso Pereira, professor Adjunto da (Universidade Federal Fluminense (UFF), atuante no Departamento de Engenharia de Produção em Volta Redonda, também integrará o debate. Jovem Cientista do Rio de Janeiro e bolsista de produtividade do CNPq, Pereira possui doutorado, mestrado e pós-doutorado em Engenharia Naval e Oceânica pela Universidade de São Paulo (USP), além de formação em Engenharia de Produção e Tecnologia Fluvial. Coordenador do Centro de Estudos para Sistemas Sustentáveis (CESS/UFF) e autor do livro “Portos e terminais: do planejamento à operação”, ele acumula mais de 15 anos de experiência em projetos marítimos e portuários. Sua contribuição focará na sustentabilidade de infraestruturas marítimas, como portos e terminais, abordando temas como energias renováveis (OPS/Shore Power), gestão de água de lastro e espécies invasoras, além de descomissionamento e reciclagem de unidades offshore.

Completando o time de especialistas, Fabian Sá, do Departamento de Oceanografia e Ecologia da Ufes. Coordenador do Laboratório de Geoquímica Ambiental e Poluição Marinha e líder do Grupo de Pesquisa Lixo no mar em ambientes costeiros e oceânicos, ele possui vasta experiência em pesquisas com metais e resíduos sólidos. Sua atuação no assessoramento ao desenvolvimento e aplicação de políticas públicas ambientais trará uma perspectiva crucial sobre os desafios da poluição marinha e as estratégias para mitigar seus impactos na economia azul e nos ecossistemas.