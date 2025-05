De 11 a 14 de junho, a Praça do Papa, na Capital capixaba, será o epicentro de um dos mais significativos encontros sobre meio ambiente do país: a Conferência Sustentabilidade Brasil 2025. Com entrada gratuita e programação aberta ao público, o evento promete ser um marco nos debates ambientais brasileiros, reunindo especialistas e a comunidade para discutir o futuro sustentável.

A conferência terá um painel com o tema “Governança de dados, tecnologias e o futuro da sustentabilidade corporativa”. Este módulo se aprofundará em como a gestão inteligente de informações e as inovações tecnológicas estão moldando as práticas sustentáveis dentro das empresas.

O debate contará com a participação dos seguintes especialistas:

Emília Minieri : Reconhecida especialista em ESG, dados e inovação, Emília traz mais de oito anos de experiência em sustentabilidade, rastreabilidade e transformação digital. Com atuação em empresas de tecnologia, consultorias e agrotechs, ela aplica frameworks globais como CSRD, GRI, IFRS e GHG Protocol. Sua pesquisa e palestras focam na aplicação da Inteligência Artificial à sustentabilidade, integrando dados, eficiência e responsabilidade corporativa.

: Reconhecida especialista em ESG, dados e inovação, Emília traz mais de oito anos de experiência em sustentabilidade, rastreabilidade e transformação digital. Com atuação em empresas de tecnologia, consultorias e agrotechs, ela aplica frameworks globais como CSRD, GRI, IFRS e GHG Protocol. Sua pesquisa e palestras focam na aplicação da Inteligência Artificial à sustentabilidade, integrando dados, eficiência e responsabilidade corporativa. Sandro Benelli : Professor de ESG no MBA de Gestão Empresarial na FGV e de ESG e Instrumentos de Compliance no MBA da USP/Esalq, Sandro é doutorando em ESG pela FGV/Eaesp. Sua expertise abrange a interseção entre governança, aspectos sociais e ambientais no contexto corporativo.

: Professor de ESG no MBA de Gestão Empresarial na FGV e de ESG e Instrumentos de Compliance no MBA da USP/Esalq, Sandro é doutorando em ESG pela FGV/Eaesp. Sua expertise abrange a interseção entre governança, aspectos sociais e ambientais no contexto corporativo. Gabryella Cerri: Engenheira Química com mestrado em Engenharia de Materiais e pós-graduação em Sustentabilidade e ESG, Gabryella é Coordenadora de Sustentabilidade na Capricórnio Têxtil há mais de três anos. Seu trabalho é impulsionado pela inovação para impacto positivo, com vasta experiência na implementação de práticas sustentáveis no setor industrial, focando em resultados estratégicos e alinhamento com as melhores práticas de sustentabilidade.

A Conferência Sustentabilidade Brasil 2025 se apresenta como uma oportunidade para aprofundar o conhecimento sobre as tendências e desafios do clima e meio ambiente, promovendo a troca de ideias e a construção de soluções para um futuro mais verde e equitativo.