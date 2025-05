Operação Abutres III apura fraudes em indenizações da Fundação Renova

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deflagrou, nesta sexta-feira (16), a terceira fase da Operação Abutres, com foco na apuração de fraudes em pedidos de indenização direcionados à Fundação Renova, responsável por reparar os danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG).

A ação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Norte), com apoio da Assessoria Militar do MPES e do GAECO do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). As investigações envolvem o uso do Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL), criado para facilitar o repasse de recursos aos atingidos pela tragédia de 2015. O caso segue sob sigilo judicial.

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Baixo Guandu (ES) e Aimorés (MG). Não houve prisões nesta etapa. Os alvos da operação foram residências e estabelecimentos ligados aos investigados, com foco na coleta de documentos, computadores, mídias digitais e outros materiais que possam aprofundar a apuração do esquema criminoso.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes localizaram e apreenderam R$ 12 mil em dinheiro vivo, 760 euros (equivalente a cerca de R$ 4,8 mil) e três cheques que somam R$ 88 mil. Todo o material foi encaminhado para análise pericial.

A ofensiva mobilizou Promotores de Justiça, 22 agentes da Agência de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, seis membros do GAECO de Ipatinga (MG) e quatro policiais militares de Minas Gerais.

A Operação Abutres é parte de uma força-tarefa que mira organizações suspeitas de lucrar de forma ilícita com recursos destinados a vítimas de desastres ambientais, e deve ter novas fases nos próximos meses.