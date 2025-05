Operação da PF combate crime de violência sexual em São Mateus

Nesta terça-feira (6), a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão no município de Pedro Canário, no norte do Espírito Santo.

A operação foi autorizada pela 1ª Vara Federal de São Mateus e teve como alvo a residência de um investigado suspeito de envolvimento com a disseminação de material de violência sexual contra crianças e adolescentes na internet.

Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos aparelhos celulares e um HD de computador. Assim, todo o material será enviado para análise pericial, com o objetivo de aprofundar as investigações e identificar possíveis outros envolvidos na prática criminosa.

A apuração parte da suspeita de que o investigado integre uma rede que atua no ambiente digital para divulgar esse tipo de conteúdo criminoso, um dos mais graves crimes cibernéticos enfrentados pelas autoridades atualmente.

O suspeito poderá responder pelo crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), que trata do armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes, cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão. Outros delitos também podem ser acrescentados à investigação conforme o avanço da perícia.