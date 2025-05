Oportunidade para auxiliar de cozinha em Cachoeiro; confira

Oportunidade na área de alimentação! A Pablito’s Salgados, que fica localizada na rua Bernardo Horta, nº 274, no bairro Guandú, está com vaga para auxiliar de cozinha (masculino).

Com o salário de R$ 1.590,00, o cargo conta com alguns benefícios, como: plano de saúde, plano odontológico e vale transporte. Para ocupar a vaga, é preciso ter disponibilidade de horário.

Os interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp do número (28) 99986-9901 para participar do processo seletivo. A seleção será conduzida pela empresa, que busca profissionais comprometidos e prontos para fazer parte da equipe.

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.