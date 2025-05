Os desafios do agro na agenda climática global

A Conferência Sustentabilidade Brasil, etapa da COP30, que ocorrerá entre os dias 11 e 14 de junho na Praça do Papa, em Vitória, sediará um painel sobre “O Agronegócio Brasileiro e os Desafios da COP 30”. O debate reunirá figuras importantes do setor para discutir o papel fundamental do agronegócio na agenda climática global.

O painel contará com a participação de Enio Bergoli, engenheiro agrônomo graduado pela Ufes e pós-graduado em Administração Rural pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Com uma vasta experiência na gestão pública do setor, tendo atuado como Diretor Presidente do Incaper e, atualmente, como Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Bergoli trará a perspectiva do governo e as políticas públicas que vêm sendo implementadas para um agronegócio mais sustentável.

Ao lado dele, Mariana Caetano, especialista em sustentabilidade no agronegócio, com mais de 25 anos de experiência em inovação, governança e inteligência agroambiental. Fundadora da Salva, uma climate tech que utiliza inteligência de dados para acelerar a transição para uma agricultura de baixa emissão de carbono, Mariana abordará as soluções tecnológicas e as inovações que podem impulsionar o agronegócio brasileiro rumo a um futuro mais verde. Sua vivência em fazendas de cafés especiais, multinacionais de insumos e fundos de venture capital para agtechs garantirá uma visão abrangente sobre o tema.

Completando o time de debatedores, Marcello Brito (FDC), engenheiro de Alimentos com MBA em comércio internacional e mestrado em Administração, Ciência e Gestão de Comércio Internacional. Com mais de 30 anos de atuação no agronegócio e na Amazônia, Brito presidiu a Abag e foi co-facilitador da Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura. Atualmente, como Secretário-executivo do Consórcio Amazônia Legal e diretor acadêmico da FDC-Agroambiental, ele trará uma perspectiva estratégica sobre os desafios e as oportunidades do agronegócio brasileiro no contexto da COP 30.

O painel “O Agronegócio Brasileiro e os Desafios da COP 30” promete ser um espaço para a discussão de estratégias e soluções que posicionem o Brasil como líder na produção de alimentos de forma sustentável, enfrentando os desafios climáticos e contribuindo para a agenda global.