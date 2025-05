Os impactos das mudanças climáticas no Espírito Santo

As mudanças climáticas estão exercendo uma influência cada vez mais perceptível no clima do mundo. A afirmação é do meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, em entrevista exclusiva ao Sustentabilidade Brasil. Durante a conversa, o especialista detalhou como o aquecimento global tem alterado os padrões climáticos no planeta, impactando desde a agricultura até o cotidiano da população.

Ramos também abordou a atuação de dois importantes fenômenos naturais que modulam o clima em escala global e nacional: o El Niño e a La Niña. Ele explicou como as fases quente e fria do Oceano Pacífico Equatorial afetam os regimes de chuva e temperatura no Brasil, trazendo consigo períodos de seca mais intensa ou precipitações acima da média, dependendo da sua intensidade e duração. Ramos falou, também, que o Espírito Santo está em uma espécie de zona neutra para os fenônemos, o que torna difícil definir o tamanho do impacto em terras capixabas.

Ao projetar o cenário para o inverno de 2025 no Espírito Santo, o meteorologista compartilhou as expectativas do Incaper, levando em consideração as tendências climáticas atuais e a possível influência residual dos fenômenos em curso. A entrevista completa com Hugo Ramos, abordando em detalhes os impactos das mudanças climáticas, a dinâmica do El Niño e da La Niña e as perspectivas para o inverno capixaba de 2025, pode ser conferida na íntegra no YouTube.