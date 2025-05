Pai e filho são detidos por tráfico de drogas e armas em Guaçuí

Um homem de 51 anos e seu filho, de 25, foram detidos em flagrante no bairro Lagoa, em Guaçuí, na manhã desta terça-feira (27).

De acordo com informações da Polícia Civil, a operação foi deflagrada pela Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí, com o apoio da Polícia Militar, da Força Tática e da unidade canina (K9). O objetivo é desmantelar pontos de distribuição de entorpecentes na região.

Ainda segundo a Polícia Civil, durante uma das abordagens, as equipes encontraram, em uma residência, duas armas de fogo e uma quantidade de maconha. Um homem e seu filho foram presos em flagrante por posse de arma e envolvimento com o tráfico.

Entretanto, ambos foram liberados após o pagamento de fiança. A liberação, contudo, não deve encerrar o processo de investigação.

A população pode e deve realizar denúncias que ajudem nas investigações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

